「未降息」！中國央行超額續作人民幣9,950億MLF 利率不變

中國人民銀行（央行）周一（15 日）宣布，超額續作人民幣（下同）9,950 億元 1 年期中期借貸便利（MLF）操作，為連續第 14 個月超額續作 MLF，利率則按兵不動。

中國央行周一進行 9,950 億元 1 年期 MLF 操作，並把利率維持在 2.5% 的水準。周二有 7,790 億元 1 年期 MLF 到期。

滬指周一早盤跌 0.33%，深成指跌 0.43%，創業板指跌 0.55%。港股恒生科技指數重挫 2%。

《彭博》的調查結果顯示，經濟學家原估央行會把 1 年期 MLF 利率調降至 2.4%，以減輕通縮壓力，促進放款。

中國國家統計局上周五公布的數據顯示，去年 12 月消費者物價指數（CPI）較一年前下滑 0.3%，降幅小於去年 11 月的 0.5%，但寫下 2009 年 10 月以來最長頹勢。

《彭博》指出，從信心低迷到房地產景氣衰退，中國經濟面臨挑戰。國際貨幣基金（IMF）預估，今年中國國內生產毛額（GDP）將擴張 4.6%，成長率不如疫情爆發前。

貸款市場報價利率（LPR）一般由 MLF 利率與銀行加點形成，由於本月 MLF 利率保持穩定，本月 LPR 可能也會維持不變。