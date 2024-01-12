鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至17.8元，預估目標價為417.5元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2024年EPS預估：中位數由17.57元上修至17.8元，其中最高估值18.9元，最低估值15.23元，預估目標價為417.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 18.9(18.9) 24.03
最低值 15.23(15.23) 17.2
平均值 17.65(17.53) 21.19
中位數 17.8(17.57) 21.77

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 73,690,000 86,224,000
最低值 65,390,000 71,141,000
平均值 70,645,600 81,204,460
中位數 70,377,230 84,717,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 11.78 8.21 5.42 2.71
營業收入
(單位：新台幣千元)		 56,016,554 47,332,739 39,665,534 36,534,445

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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