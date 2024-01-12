鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至17.8元，預估目標價為417.5元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2024年EPS預估：中位數由17.57元上修至17.8元，其中最高估值18.9元，最低估值15.23元，預估目標價為417.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|18.9(18.9)
|24.03
|最低值
|15.23(15.23)
|17.2
|平均值
|17.65(17.53)
|21.19
|中位數
|17.8(17.57)
|21.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|73,690,000
|86,224,000
|最低值
|65,390,000
|71,141,000
|平均值
|70,645,600
|81,204,460
|中位數
|70,377,230
|84,717,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.78
|8.21
|5.42
|2.71
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|56,016,554
|47,332,739
|39,665,534
|36,534,445
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。