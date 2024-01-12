外資圈對大立光業績前景按讚 紛調高評等及目標價至3000元以上

由於高階的潛望鏡式手機鏡頭引起市場的熱潮，大立光 (3008-TW) 對其他手機廠的導入設計也表達正面看法，11 日的法說會後更讓外資圈對於大立光的未來獲利量能改觀，陸續調高獲利評等及目標價，加計先前對大立目標價調高的券商，已有 5 家將大立光目標價調高到 3000 元之上。

依本土金控旗下投顧業者統計，其中，今 (12) 日歐系外資對大立光的表現表示認可，評等由調高至「超越市場表現」，訂出目標價 3000 元。

此外，對大立光追蹤最緊密的兩大日系外資券商則分別調高大立光目標價 6% 及 24%，最新調高後的目標價爲 3200 元及 2910 元。

大立光爲蘋果光學元件主要供應鏈，在蘋果勢將持續推出高階手機以刺激市場需求同時，對大立光的業績形成明利的激勵，大立光 12 日股價上漲 65 元或 2.55%，成交量已達 1300 張，並已超越 11 日全場成交量。

大立光 2023 年第四季營收爲 178.83 億元，毛利率 52.78%，季增 10.28 個百分點，年減 3.11 個百分點，稅後純益 49.71 億元，較第三季呈現衰退，季減 16.49%，但優於去年同期表現，年增 23.53%，單季每股純益 37.25 元。

大立光 2023 年第四季匯兌損失高達 28.5 億元，超過兩個股本。

大立光 2023 年營收爲 488.42 億元，毛利率 48.53%，年減 6.21 個百分點，稅後純益稅後純益 179.08 億元，年減 20.85%，每股純益爲 134.18 元。全年獲利探 10 年低點。