〈能源盤後〉中東緊繃局勢加劇 油價走高

在美國原油和燃料庫存大幅上漲導致石油期貨走跌一日後，因中東局勢更緊繃與航運威脅升級，國際油價周四 (11 日) 收高。

能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 65 美分或 0.9%，收每桶 72.02 美元。WTI 期貨周三約下跌 1.2%。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 61 美分或 0.8%，報每桶 77.41 美元。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 2.3%，收每加侖 2.11 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.8%，收每加侖 2.67 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.94%，收每百萬 Btu 3.10 美元。

市場驅動力

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，今年迄今 WTI 原油期貨一直保持在每桶 70 美元的「長期支撐位」，主要係因以哈戰爭導致中東衝突不斷擴大，胡塞叛軍襲擊紅海，帶來地緣政治的不確定性。

本周稍早，胡塞叛軍在葉門朝通行紅海的商船發動迄今最猛烈的飛彈和無人機攻擊。

紅海透過蘇伊士運河及其狹窄的曼德海峽將中東和亞洲與歐洲連接起來。根據美國能源資訊局 (EIA)，該海峽最窄處僅 18 英哩，限制了進出兩通道的交通，近 10% 海上貿易石油總量須通行該海峽，每年估計價值 1 兆美元的貨物會航行該海峽。

美軍表示已擊落無人機和飛彈，但持續的襲擊迫使托運人避開水路。《華爾街日報》報導，美軍正衡量打擊葉門胡塞叛軍的軍事基地，回應敵方的行動。

胡塞叛軍 2019 年以 10 架無人機攻擊沙烏地阿拉伯的石油設施，重創石油生產，造成原油產量減半。同年胡塞叛軍也攻擊阿拉伯聯合大公國的能源資產。

加拿大皇家銀行資本市場全球大宗商品策略主管 Helima Croft 指出，倘若美軍及盟軍直接攻擊胡塞叛軍的葉門基地，來應對不斷升級的海上對抗，那麼胡塞叛軍可能故技重施，紅海經濟基礎設施 (含吉贊和吉達煉油廠) 恐面臨遭攻擊的危險。

此外，若伊朗更直接涉入，它可能會再次瞄準霍爾木茲海峽的油輪並破壞地區能源設施，國際化擴大戰爭成本。

Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊周四報告指出，伊朗在阿曼灣扣押一艘油輪，此舉可能是去年美國扣押一艘伊朗油輪的報復。「該事件雖與紅海相隔甚遠，但表明中東局勢高度緊張。」

美國 12 月消費者物價指數年增 3.4%，高於上個月 3.1% 的漲幅。瑞穗證券美國能源期貨總監 Robert Yawger 表示，這恐降低美聯準會 (Fed)3 月降息的可能性。降息有利於原油需求增長，越早啟動降息，對油價越有利。

EIA 周四公布，上周 (1/5 止) 美國天然氣供應量減少 1400 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣供應量減少 1220 億立方英呎。