〈能源盤後〉美原油、石油產品供應意外增加 原油轉跌收低

美官方公布上周商業原油供應量意外增加，且汽油和餾分油庫存增幅超出預期，國際油價周三 (10 日) 應聲走跌收低。

能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 87 美分或 1.2%，收每桶 71.37 美元。供應報告發布前，WTI 期貨交易價約在每桶 73.23 美元。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 79 美分或 1%，報每桶 76.80 美元。

2 月交割的汽油期貨價格下跌 0.5%，收每加侖 2.07 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.9%，收每加侖 2.60 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格大跌 4.7%，收每百萬 Btu 3.04 美元。前一日天然氣期貨漲逾 7%，創 6 月中旬以來最大單日漲幅。

供應數據

美國能源資訊局 (EIA) 公布，上周 (1/5 止) 美國商業原油供應增加 130 萬桶、汽油供應增加 800 萬桶，餾分油供應增加 650 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周商業原油供應減少 90 萬桶、汽油庫存增加 490 萬桶，以及餾分油庫存增加 370 萬桶。

消息人士引述數據稱，美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油庫存減少 520 萬桶。

Kpler 美洲首席分析師 Matt Smith 表示：「煉油活動持續強勁，導致石油產品又一周強勁增長，而月初原油出口慣例性下降也有助於鼓動原油庫存小幅增加」。

Smith 表示，供應報告滿滿看跌情緒，正抵消紅海航運和利比亞供應中斷所帶來的支撐力。然而，隨著煉油廠展開維護工作，未來幾周的煉油活動將大幅下降，因此石油庫存的增長將放緩。

EIA 報告也指出，位於俄克拉荷馬州庫欣的 Nymex 交割中心的原油庫存上周小幅下降了 50 萬桶。

市場驅動力

原油期貨周二收高，收付了周一因沙烏地阿拉伯調降全體官方原油售價而下跌的部分跌幅。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示，沙烏地阿拉伯最近的降價被視為「負面訊號，表明供應擔憂，以及沙國對市占可能遭非 OPEC 供應商奪走的不安情緒」。

報導稱以色列軍方預計對哈馬斯的戰爭將持續到 2024 年底，以哈戰爭恐升級成更廣泛地區的危機增加，恐擾亂中東石油生產，致使周二油價反彈。

Innes 表示，石油市場可能「在可預見的未來繼續保持劇烈波動狀態，霍爾木茲海峽供應可能中斷，正抵消與供需相關的擔憂」。

調整市場溢價以適應更長的石油運輸航線、避開紅海並承擔更高的海上保險成本，這些都已經計入價格中，並「反映了市場對胡塞叛軍持續造成破壞的回應。」

展望未來，Innes 認為原油最明顯的下行風險在於「OPEC + 進一步抑制供應並確保 OPEC 全體遵守產量規定的能力」，因為去年 11 月底舉行上一回的 OPEC + 會議，當時市場已開始擔憂 OPEC+ (尤其是沙烏地阿拉伯) 恐已達到其減產承諾的上限。