AI行銷時代來臨 LINE推全新AI行銷文案助手最快明年上線

LINE 今 (15) 日舉辦 LINE CONVERGE 2023 行銷年會，以共感生成式行銷為主題，強調個人化行銷，能更加精準抓住消費者喜好及習慣。在會中展示圖像、語音 AI 等人工智慧的應用，接下來將推出 AI 行銷文案助手，提供行銷工作者撰寫文案的建議，最快明年上線。

LINE 台灣執行長陳立人提到，隨著 AI 科技興起，許多 LINE 的客戶與夥伴，都已經開始使用 AI，當然 LINE 也不例外，LINE 早已把生成式 AI 技術運用在服務中。陳立人希望，LINE 的行銷科技讓各行各業都能充分運用。

根據 LINE 最新統計，目前台灣 LINE 官方帳號以已達 275 萬，且觀察到成長最快速的前三名，分別為零售電商、餐飲以及學校教育。LINE 官方帳號的行銷模式也有所改變，過去主要以發送行銷資訊為主，現在更常用來做個人化的服務。

LINE 指出，官方串接 API 訊息量較前一年成長 24%，以及使用一對一訊息的官方帳號數量年成長也達 24%，可以看出使用 LINE 行銷的模式已有所轉變。

LINE 台灣企業解決方案事業部總經理王俞蓉表示，消費者決策的關鍵在於與品牌間的價值連結程度，因此 LINE 不僅運用數據與技術，提供個人化行銷，更重要的是信賴的體驗，利用科技的力量，讓消費者對品牌店家產生共鳴。

對此 LINE 台灣企業解決方案事業部資深總監蔡昆錡就提到，LINE 運用數據分析、多元場景結合線上線下以及 AI 技術，為店家提供更精確的分析環境。

根據尼爾森網路大調查，有 55% 的受訪者在過去七天在 LINE 上運用 AI 客服與聊天機器人互動，譬如 LINE GO 今年 10 月導入 AI 語音叫車服務。此外，蔡昆錡也預告 2024 年將導入 AI 行銷文案助手功能，只要輸入基本產品資訊與特色，就可以生成能引起消費者共鳴的內容。

接著是運用精準數據預測顧客需求，蔡昆錡提到，透過 LINE 生態圈中完整的數據資料，描繪出消費者輪廓。未來品牌可與電商合作，電商平台透過 API 上傳該品牌的消費數據到品牌成效型廣告 LAP 帳號，進而精準投放 LINE 成效型廣告提高廣告效益。

蔡昆錡進一步說明，2022 年就已經啟動的 LINE Beacon Network 也是重要的環節。 LINE Beacon Network 由 LINE 主動在人潮眾多的商圈據點建置網路，讓品牌店家可依消費者樣貌在實體地點利用藍牙推播通知。目前 LINE Beacon Network 在全台佈點數達 1915 個，未來將針對機場、車站以及百貨公司等陸續佈點。