〈CES 2024〉凌華攜二大合作夥伴 亮相智慧座艙與自駕創新技術

CES 2024 將於 1 月 9 日至 12 日在美國拉斯維加斯舉行，工業電腦廠凌華 (6166-TW) 宣布，將分別與 TIER IV、友達 (2409-TW) 攜手，展示最新的自動駕駛與智慧座艙創新技術。

凌華表示，ADM-AL30 為自駕車的中央 AI 運算平台，而 RQX-59 系列則提供強大的邊緣感知能力，這次合作整合了邊緣 AI 技術、自駕軟體與異質運算，藉以應對業界挑戰，並推動實現 L4 自動駕駛。

TIER IV 為日本開源自駕技術的先驅，為商用與自用自駕車的版圖帶來革命性的變化。凌華執行長劉鈞表示，與 TIER IV 的合作關係突顯出致力於打造智慧解決方案，這不僅能提高安全性，還能推動自駕技術的可擴充性。

此外，凌華也與大股東、面板大廠友達 (2409-TW) 合作，以網域控制器推動智慧座艙開發。而友達智慧座艙也將於 CES 2024 上展示，著重於提供智慧、娛樂及無與倫比的使用者體驗。

凌華表示，公司的網域控制器 ADM-Q95 可實現叢集、中央資訊顯示 (CID)、駕駛人監控系統 (DMS) 及乘客資訊娛樂系統的功能整合，確保無縫融合，同時減少控制單元的安裝數量。

凌華強調，持續致力於推動自駕車與智慧座艙領域的發展，與 TIER IV 及友達的合作計畫，代表朝著提升自駕技術的安全性與效能邁出實質的步伐。