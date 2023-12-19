鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至52.85元，預估目標價為1020元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2023年EPS預估：中位數由53.2元下修至52.85元，其中最高估值56.29元，最低估值48.58元，預估目標價為1020元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|56.29
|70.23
|82.28
|最低值
|48.58
|56.34
|63.93
|平均值
|53.19
|64.7
|76.14
|中位數
|52.85
|64.07
|77.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|24,910,000
|33,323,000
|35,010,000
|最低值
|24,294,000
|26,442,000
|29,030,000
|平均值
|24,523,860
|29,130,410
|32,474,780
|中位數
|24,482,000
|29,047,500
|33,091,160
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|58.7
|33.32
|26.41
|20.11
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,099,134
|21,391,917
|17,291,332
|15,088,872
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。