緯創上半年EPS 1.23元 將處分明泰全數持股

緯創 (3231-TW) 今 (4) 日公布上半年業績，第二季稅後純益 32.58 億元，季增 17.75 倍、年減 23%，每股純益 1.17 元，上半年稅後純益 34.32 億元，年增 1.25%，每股純益 1.23 元。

另外，緯創也同步公布處分明泰 (3380-TW) 全數持股，5 月 17 日迄今已處分 7498 張，處分金額 2.95 億元，未來預計將處分超過 1.18 萬張，如此一來，緯創將全數處分在明泰的 3.57% 持股。

緯創表示，此次處分結果將計入資產負債表之權益項下，不影響公司獲利；另外，公司也宣布，因應業務發展及策略規劃需要，擬新設越南子公司 Wistron Technology (Vietnam)，投資金額達 2450 萬元 (約新台幣 7.77 億元)。

緯創第二季營收 2074.76 億元，季減 2.13%、年減 15.04%，毛利率 7.56%，季增 0.55 個百分點、年增 0.85 個百分點，營益率 2.57%，季增 0.34 個百分點、年增 0.08 個百分點，稅後純益 32.58 億元，季增 17.75 倍、年減 23%，每股純益 1.17 元。

緯創上半年營收 4194.77 億元，年減 10.8%，毛利率 7.28%，年增 1.08 個百分點，營益率 2.4%，年增 0.3 個百分點，稅後純益 34.32 億元，年增 1.25%，每股純益 1.23 元。

