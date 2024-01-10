聯強去年12月營收雙增創歷史次高 Q4重回千億元大關

聯強 (2347-TW) 受惠新客戶、新市場的開發顯現成效，以及 AI 熱潮與綠能趨勢，去年 12 月營收 413 億元，月增 5%、年增 4%；去年第四季營收重新站回千億大關，來到 1134 億元，季增 15%、年增 2%，單月、單季營收均寫歷史次高；去年全年營收 3952 億元，年減 7%。

聯強四大業務單季營運來看，半導體業務去年第四季營收首次突破 400 億元，改寫單季歷史新高的紀錄，季增 17%、年增 22%，主要是推動 MSP 服務持續有新客戶導入，同時既有客戶也擴大採用聯強的 MSP 服務。

商用加值業務受惠企業積極導入 AI 應用、強化資安與加速採用光電綠能，去年第四季營收創下單季歷史次高，來到 341 億元，季增 28%，但年減 11%。其中，伺服器與儲存系統在 AI 伺服器與高速存儲需求的帶動下，季增高達 7 成以上、資安相關產品季增超過 2 成、光電綠能相關產品則成長近 5 成、雲端 / 軟體服務也有近 3 成的增長。

資訊消費業務去年第四季營收 340 億元，季增 5%，連三季走升，其成長最多的主要在智慧裝置 / 消電產品、平板以及高階顯示卡，筆電 / 桌機則有小幅度下滑。至於通訊業務去年第四季營收 50 億元，為四年來的單季新高，季增 3%、年增 19%。主要是印尼年增近一倍，澳洲也成長近四成。

聯強表示，去年亞太各市場幾乎都呈現逐季回升的走勢，並在去年第四季來到全年最高，尤其聯強印尼在去年第四季一舉突破百億元大關，寫下歷史新高紀錄，季增達 14%、年增 13%；紐澳與大陸也有不錯表現，其中紐澳第四季季增達 33%、年增 3%；大陸第四季也有 17% 的季增。香港則季增 3%，台灣持平。