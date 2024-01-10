旭軟優化製程能力 去年Q4營收2.29億元創5季新高年增28%

由鉅祥 (2476-TW) 投資持股達 14.45% 的軟板廠旭軟 (3390-TW) 在 2023 年積極切入包括 HDI 多層板及醫療、車用多元利基產器出貨，業績也在向上攀升之中，旭軟今 (10) 日公布最新營收，2023 年第四季營收以 2.29 億創 5 季以來新高，季增 5.53%，年增 28.06%。

旭軟 2023 年 12 月營收爲 5224 萬元，月減 41.95%，年減 15.06%，2023 年第四季營收以 2.29 億創 5 季以來新高，季增 5.53%，年增 28.06%。2023 年全年營收 8.09 億元，年減 18.59%。

在 2023 年前三季稅後純益 8543 萬元，已超越 2022 年全年，每股純益 1.24 元，主要得力於旭軟對出貨產品的優化，同時，旭軟對 AI PC 應用的多層超薄鏡頭模組板已量產出貨，公司預期在 2024 年起 AI PC 需求增加的同時，此一高加值產品將挹注至營收占比的 5%。

旭軟在多層板製程的技術能力已具備高頻、高速及低訊號耗損的製程能力，在此一 HDI 製程高達 6 層板的超薄鏡頭模組，符合目前 NB 最新的窄邊框設計需求，主要供應給 CCM 廠，而據了解，終端應用客戶則來自 NB 品牌大廠將以 AI PC 概念訴求搶市的明年機款，已在今年的 CES 秀亮相。且值得注意的是，目前的新 AI PC 超薄鏡頭模組以雙鏡頭模組設計，不僅高度、寬度超薄，而長度也加長。

目前超薄鏡頭模組板占旭軟營收比重低於 1%，但在 AI PC 訴求大量吸引換機，可望在 2025 年大爆發，預估此一高加值產品將挹注至營收占比的 5%。

旭軟 2023 年前三季營收 5.8 億元，毛利率 17.15%，年增 3.88 個百分點，稅後純益 8543 萬，已超越 2022 年全年，每股純益 1.24 元。

由旭軟的最新營收應用統計，2023 年前三季的車用比重由 2022 年的 28%，大幅提升到 42%，也與母公司鉅祥的發展向前軌跡相符。

旭軟在 2023 年積極切入包括多層板及醫療及車用多元利基產品的同時，也正式成立海外部，並在馬來西亞、泰國及墨西哥成立服務據點，爭取包括在美墨、東南亞設廠的 EMS 採購。此外，由旭軟赴日本設立的據點並已成功爭取到日本條碼廠商訂單及三家工控廠的認證。

由於鉅祥在桃園觀音已購置新廠，也將遷出原在旭軟租用的廠區，也將提供未來旭軟在增設車用板、醫療板設備同時，爭取大型客戶的能力，旭軟車載產品獲得 IATF16949 標準認證目前也針對充電椿、電池模組、車用 LCM 模組、燈模組鏡頭模組送樣中，而新增終端車廠則包括 MG、裕隆 N7、通用 (GM) 旗下 Cruise。