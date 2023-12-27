〈旭軟展望〉車用營收比重快速拉高 充電椿及電池模組板送樣中

由鉅祥 (2476-TW) 持股達 14.45% 的軟板廠旭軟 (3390-TW) 在 2023 年積極切入包括多層板及醫療及車用多元利基產品，但相對於包括同業如圓裕 (6835-TW) 積極敲定赴泰國巴真府取得土地設廠，旭軟則指出，公司已整合母公司資源在積極擴展海外業務。

沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 積極擴充工控、醫療及車載產品應用，同時並跨入車用光學模組領域有成，鉅祥 2023 年前三季的車載產品營收比重已提升到 22%，鉅祥看好車載產品的穩定成長，還要在桃園新廠設立專線生產，新產線預計 2024 年下半年量產；而由旭軟的最新營收應用統計，2023 年前三季的車用比重由 2022 年的 28%，大幅提升到 42%，兩者的發展向前軌跡相符。

旭軟在 2023 年積極切入包括多層板及醫療及車用多元利基產品的同時，也正式成立海外部，並在馬來西亞、泰國及墨西哥成立服務據點，爭取包括在美墨、東南亞設廠的 EMS 採購。

此外，由旭軟赴日本設立的據點並已成功爭取到日本條碼廠商訂單及三家工控廠的認證。

由於鉅祥在桃園觀音已購置新廠，也將遷出原在旭軟租用的廠區，也將提供未來旭軟在增設車用板、醫療板設備同時，爭取大型客戶的能力，旭軟車載產品獲得 IATF16949 標準認證目前也針對充電椿、電池模組、車用 LCM 模組、燈模組鏡頭模組送樣中，而新增終端車廠則包括 MG、裕隆 N7、通用 (GM) 旗下 Cruise。

旭軟雖然 2024 年的營運審慎樂觀，但對擴充迎接新商機並不軟，規劃 2024 年的資本支出也將較 2023 年倍增，預計 2024 年資本支出船上研發費用，將占營收的 15%。