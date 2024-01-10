騰雲12月營收創次高 年營收寫新猷 今年拓AI應用版圖

數位轉型領導廠商騰雲 (6870-TW) 於今 (10) 日公告 12 月合併營收達 0.55 億元，月增 27.08%，年減 3.17%，創單月次高，全年合併營收 5.39 億元，年增 16.37%，創歷年新高紀錄，展望 2024 年，騰雲認為，數位轉型和 AI 應用將成為產業剛需，將持續在國內外拓展各項策略合作，營運穩健成長中。

騰雲董事長梁基文表示，今年的 CES 展較往年更強調軟硬整合，以及 AI 生態系整合後可帶來的產業 AI 化發展，騰雲除了已成立的騰創 (專注於數據科學) 和騰加 (專注於智慧終端應用) 兩家子公司，日前接連完成兩筆國內外的投資案，投資標的分別專注於資訊安全及數位轉型與消費者體驗顧問服務，力求完善布局 AI 產業鏈。

騰雲科技策略長史美圻進一步說明，騰雲日前斥資千萬投資日本數位體驗領導品牌 beBit，主要是期強強聯手拓展亞太百億數位轉型市場， beBit 主要客戶包括有樂天 Rakuten、日本 YAMAHA、三菱地所 Mitsubishi Estate、伊勢丹 Isetan 等。

展望 2024，騰雲認為，數位轉型和 AI 應用將成為產業剛需，將透過不斷完整的解決方案生態系在海內外高速拓展、積極推進各項策略合作及投資計劃，目前訂單能見度高，持續為營運挹注新成長動能。