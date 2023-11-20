91APP*-KY、騰雲搭零售旺季順風車 Q4營運有望衝高

零售業系統服務商 91APP*-KY(6741-TW)、騰雲 (6870-TW) 前三季均繳出獲利季季增的好成績，進入第四季零售傳統旺季，隨著百貨周年慶、雙 11 大檔陸續到來，再加上雙 12 活動緊接登場，法人樂觀預期，兩大軟體服務業者的營收和獲利均有望衝上全年高峰。

騰雲表示，疫後實體百貨表現大回春，數位轉型建置訂單滿載，正持續加強海外布局，10 月透過全國商業總會與港商 BOXS 簽訂品牌共同輸出策略合作，將可藉此迅速拓張東南亞市場，目前有多張訂單洽談。

另一方面，騰雲提到，將與日商策略合作夥伴針對日本大型商業場域有深度業務合作。

據 RationalStat 最新市場報告，全球智慧零售市場迎來龐大成長商機，預計在 2030 年上看 1200 億美元 (約新台幣 3.8 兆元)，CAGR(年均複合成長率) 達 26.4%。

騰雲董事長梁基文表示，為迎接智慧零售爆炸性成長，並建構對手無法跨越的門檻，騰雲正積極推進各項策略合作和投資計劃，著重 AI 人工智慧、大數據、金融支付、智慧終端整合應用技術結合，除了增加熟客購買產品品項、金額及頻率，也要加速騰雲軟體品牌輸出海外，獲取新客戶、新市場。

91APP 則表示，營運動能穩健向上，零售 AI 在電商滲透率提升的趨勢中，扮演關鍵角色，合作品牌可透過 91APP 提供的零售 AI 模型，精準分類與圈選關鍵人群，再藉 AI 生成文案，輔助品牌第一線人員，達成分眾精準溝通。

91APP 以「電子商務解決方案」與「數位行銷解決方案」協助實體零售解決快速數位轉型面臨的挑戰，91APP 看好，此兩大解決方案可發揮綜效，進而深耕電商版圖。

騰雲今年前三季單季稅後純益分別為 900 萬元、0.22 億元，以及 0.29 億元，而 91APP 單季稅後純益分別為 0.76、0.99 和 1.14 億元，均呈現獲利逐季上揚態勢。