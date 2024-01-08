【量大強漲股整理】元月份三大選股方向為何?美國CES展登場下，受惠股該留意誰?

台股今日開高後一度大漲逾百點，觸及月線後，漲幅收斂，終場上漲 53.52 點，收在 17572.66 點，成交量 2583.13 億元。

看一下三大法人: 外資買超 23.96 億元；自營商賣超 54.74 億元；投信買超 22.83 億元；三大法人合計賣超 7.95 億元。

美股上週五回穩，台股今日在 (2330-TW) 台積電走穩帶動下，以紅盤 17534 點開出，早盤電子成交比重超越 60%，激勵指數向上，一度大漲逾百點，最高觸 17688 點，觸及月線後漲幅收斂，量能不足，意味缺乏追高意願，而中小型個股，被大盤反壓遭調節，上漲股票比較分散，沒有族群性，研判指數區間震盪；上周五美國公布去年 12 月非農指數數據，新增 21.6 萬人，優於市場預期的 17 萬人，雖然美國 10 年期公債殖利率短線彈升至 4% 以上，市場對於聯準會降息預期不變，市場資金仍充沛。本周【五大題材面】不斷，一: 美國 2024 CES 電子展登場，有望激勵類股，包括 AI PC、車用相關族群、二: 週三以前發布去年 12 月營收、三: 周四美國發布 CPI 指數，估月增 0.3%、四: 週四 (3008-TW) 大立光，超級法說會、五: 週六 2024 總統大選日；台股今天能反彈觸及月線，代表仍爲多方掌握中，台幣走勢和外資加碼力道應該是本波指數的重要觀察，台股短線會上上下下，但指數中期仍看好，AI、 AI PC 的類股表現仍是帶領大盤的指標股，大盤多頭格局不變。

個股方面: (2330-TW) 台積電，強漲 1.22%、 (2454-TW) 聯發科，開小高來到 936 元，收在平盤附近；今日盤面焦點為 AI PC，隨著 CES 2024 正式開展，指標股，(2353-TW) 宏碁，早盤強勢來到 50.9 元、(2362-TW) 藍天，漲 7.42%，再創波段新高，面板雙虎 (2409-TW) 友達、 (3481-TW) 群創，也與合作夥伴展出新品，推升股價分別上漲 2.13%、1%；(2498-TW) 宏達電，去年營收轉正成長，公布 12 月營收，月增 82.29%、年增 22.03%，早盤亮燈漲停，母公司，(2388-TW) 威盛，卻大跌 6.88%，一舉摜破五日、十日與月線大關，(6531-TW) 愛普 *、(3228-TW) 金麗科、(3035-TW) 智原，維持多頭型態；中小型股也表現不錯，(3025-TW) 星通、(3287-TW) 廣寰科、(3046-TW) 建碁、(8467-TW) 波力 - KY，收盤亮燈漲停，個股呈現輪動。

元月份三大選股方向為何?

美國 CES 展登場下，受惠股該留意誰?

影片分享給你知道 https://youtu.be/Lv7omLlmySw

1/8

【上市強勢股分享】

(3025-TW) 星通

(4956-TW) 光鋐

(2498-TW) 宏達電

(8467-TW) 波力 - KY

(1721-TW) 三晃

(6625-TW) 必應

(1449-TW) 佳和

(2362-TW) 藍天

(2543-TW) 皇昌

(3032-TW) 偉訓

(6451-TW) 訊芯 - KY

(2467-TW) 志聖

(3714-TW) 富采

(6116-TW) 彩晶

(2537-TW) 聯上發

1/8

【上櫃強勢股分享】

(8111-TW) 立碁

(3287-TW) 廣寰科

(5490-TW) 同亨

(6684-TW) 安格

(3293-TW) 鈊象

(4909-TW) 新復興

(5309-TW) 系統電

(6219-TW) 富旺

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢 https://lin.ee/HLNSKCy

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2024 年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @winner168 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入 https://lin.ee/HLNSKCy

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)http://yt1.piee.pw/QAHKZ

FB 粉絲團:【股市期皇后】https://goo.gl/kN2VKT

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

