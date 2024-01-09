又一晶片商發布失望消息 Microchip警告營收降幅超過預期

繼 Mobileye 之後，美國晶片製造商 Microchip(MCHP-US) 警告，由於經濟大環境充滿挑戰性，上季營收降幅可能超越原先預期。

Microchip 周一 (8 日) 公布會計年度第 3 季 (12 月 31 日止) 初步財報顯示，營收季減 22%，超過該公司在 11 月 2 日自行預估的 15-20% 跌幅，也比華爾街預測的 17% 跌幅差。

Microchip 周一盤後股價下挫 4.05%，報每股 82.17 美元，盤中最低曾跌 5.4%。

Microchip 總裁兼執行長 Ganesh Moorthy 說，「疲弱的經濟環境，讓客戶和經銷商要求 Microchip 減少出貨量，以降低庫存風險。」

在 Microchip 之前，以色列車用晶片製造商 Mobileye(MBLY-US) 上周警告，第 1 季營收可能年減 50%，遠不如華爾街預估的成長，盤後股價應聲崩跌近 25%。

Mobileye 當時說，問題在於賣給汽車製造商的 EyeQ 電腦晶片，庫存持續增加。

Microchip 的基本晶片可應用在幾乎各行各業，在汽車、工業、消費性、國防、通訊和電腦等市場共擁有超過 12.5 萬名顧客。該公司預定 2 月 1 日公布第 3 季完整財報，並向投資法人說明。