〈能源盤後〉沙國調降OSP引發需求疑慮 WTI原油創11月以來最大單日跌幅

國際油價周一 (8 日) 下跌，WTI 原油創 11 月以來的最大單日跌幅，係因沙烏地阿拉伯下調向所有地區的原油售價，引發市場對需求前景的擔憂。

與此同時，一項調查顯示，石油輸出國組織 (OPEC) 的成員國上個月石油產量增加。

能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 3.04 美元或 4.1%，收每桶 70.77 美元，創最近月 WTI 期貨自 11 月 16 日以來最大單日跌幅和下跌金額。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 2.64 美元或近 3.4%，報每桶 76.12 美元，創最近月 WTI 期貨自 12 月 12 日以來最大單日跌幅和下跌金額。

2 月交割的汽油期貨價格下跌 3.7%，收每加侖 2.03 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.2%，收每加侖 2.58 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 3%，收每百萬 Btu 2.98 美元，創 11 月中旬以來最高收盤價。上周該期貨上漲 15%。

市場驅動力

沙烏地阿拉伯國家石油公司 (Saudi Aramco) 周日宣布，將於 2 月下調向所有地區 (包括最大的亞洲市場) 的原油官方售價 (OSP)，屆時沙烏地阿拉伯原油 (含旗艦產品阿拉伯輕質原油) 相對於當地基準的價差將縮小多達每桶 2 美元。

XM 高級投資分析師 Marios Hadjikyriacos 表示：「像沙烏地阿拉伯這種主要石油生產國降價時，若非對需求狀況疲軟的擔憂，就是試圖阻止美國等外來生產商搶走市占，無論如何，這都是能源價格的看跌訊號。」

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，雖然此舉可能是沙國為了在減產之際還能維持市占，但市場仍將其視為經濟放緩的明顯跡象。

上周油價反彈，係因伊朗支持的葉門胡塞叛軍襲擊航行紅海的商船，迫使原油運輸改道，且引發市場擔心衝突擴散，進一步威脅中東原油供應，油價從而獲得支撐力。分析師表示，這也將刺激美國原油需求，有助於縮小 WTI 原油和 Brent 原油之間的價差，且可能讓美國出口量打破紀錄。

Flynn 表示，整體而言，石油交易員目前似乎認為地緣政治風險不會影響供應，「即便影響了，需求也很疲弱，所以也沒什麼關係。」

與此同時，路透周五調查顯示，OPEC 成員國 12 月產量增加至每日 2788 萬桶，較 11 月增加 7 萬桶 / 日，其中伊拉克、奈及利亞和安哥拉的增產抵消了沙烏地阿拉伯和 OPEC + 其他成員國的減產。安哥拉上個月宣布將退出 OPEC。

施耐德電機全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，沙烏地阿拉伯和 OPEC+ 預計會試圖權衡價格和市占兩者間最有利的環境，以對抗美國等非 OPEC + 產油國。然而，因 OPEC+ 成員國產量增加，這些努力「可能會進一步複雜化」，但利比亞的生產中斷提振了上周原油價格，且可能縮限了下行空間。

新聞報導稱，上周抗議活動迫使利比亞以「不可抗力事由」關閉 Sharara 油田，ING 分析師表示，這導致利比亞石油總產量自每日約 120 萬桶降至每日 98.1 萬桶。

施耐德電機大宗商品分析師 Victoria Dirksen 表示，Nymex 天然氣期貨價格收創 12 月 13 日以來最高，係因未來 10 天內幾場冬季風暴將影響美國本土大部分地區，增加天然氣的供暖需求，且令核心天然氣生產地區潛在供應凍結的風險。