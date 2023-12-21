美國總統大選最新民調 拜登支持率降至最低紀錄

距離 2024 年美國總統大選的時間剩下不到 11 個月，最新民調顯示，美國總統拜登的支持率下滑至最低紀錄，美媒爆料拜登目前「很著急」。

CNBC 在周二（19 日）發布的「全美經濟調查」結果顯示，拜登的整體支持率降至 35%，這是 CNBC 在拜登任內記錄的最低支持率。62% 受訪者不認可拜登處理經濟問題的工作，66% 受訪者對經濟現狀和前景持消極態度。

《紐約時報》在周二發布與美國錫耶納學院聯合進行的民調，顯示拜登的支持率為 37%，他在處理以哈戰爭方面的支持率為 33%。

美國蒙茅斯大學周一公布的民調結果則顯示，拜登的支持率下滑至 34%。只有三成受訪者表示，拜登對他們最關心的問題給予足夠關注，61% 受訪者表示，他們不認可拜登的工作表現。

據美媒報導，拜登對糟糕的民調數字「越來越感到沮喪」。據《華盛頓郵報》周一報導，在最近一次會議上，拜登用「嚴厲措辭」質問幕僚：為什麼他的民調數字「低到令人無法接受」？

另據《彭博》報導，拜登周二在馬里蘭州一場競選活動上表示，民主黨必須團結起來，擊敗前總統川普，否則將面臨「失去民主」的風險。他說：「如果我們輸了，就會失去一切」。

蒙茅斯大學學者帕特里克 · 莫瑞周二表示：「拜登政府一直在吹捧他們的基礎設施投資和一系列積極的經濟指標。這些數據可能是事實，但大多數美國人仍在為疫情後通膨導致的價格上漲感到痛苦。」