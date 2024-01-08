融程電去年12月營收月增18% 全年獲利估創高

工業電腦廠融程電 (3416-TW) 今 (8) 日公佈 2023 年 12 月營收 2.27 億元，月增 18.6%、年減 8.7%，全年營收 25.99 億元，雖然年減 2.3%，但受惠台幣貶值的匯及營運效率改善，公司預期，去年獲利將續創歷史新高。

融程電第四季營收 6.05 億元，季減 10.9%、年減 13.6%，展望今年，融程電表示，強固型筆電持續搶攻跨產業商機提升毛利及產品附加價值，在手訂單穩定且優於往年平均。

此外，融程電也看好，企業端 AI 應用新興領域發展可期，AI 相關技術加速導入各應用場域，將推動營運增溫、挹注業績成長，正積極佈局上半年，維持營運及營益率維持成長目標的正向展望。

融程電強調，強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器 (DISPLAY & HMI) 與強固型筆電業務，將持續聚焦八大快速成長產業，包括汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具電腦儀表板整合應用、能源應用領域、食品加工自動化、醫療保健、國防，與公共安全。

融程電也積極投入充電站，電動載具儀表板等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務，AIOT，類比轉數位通訊，5G 和雲端整合，提供完整之解決方案，在多個成長引擎挹注下，目標未來營收每年可維持穩定成長。