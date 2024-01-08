「海上運鈔機」一船難求 中國造船訂單排到2028年！

2024 年，中國首次以「世界第一汽車出口國」的身份迎接新一年的曙光。伴隨著中國汽車工業走向出海新時代，汽車出口量激增，作為主要運力的汽車運輸船也 「一船難求」：租金居高不下、運力出現瓶頸、車廠爭相買船……

據《證券時報》報導，對中國造船業來說，2024 年也將成為忙不完的一年。以廣船國際為代表的船廠，汽車運輸船的訂單已經排到了 2028 年。

2023 年 12 月 28 日，山東煙台海邊霧氣茫茫，一個龐然大物靜靜佇立於港口。伴隨著陽光驅散陣陣寒意，這個龐然大物的身影也愈發清晰——一艘氣勢磅礴的大船，白色身軀上鮮紅的「BYD」三個字母十分顯眼。

這是比亞迪 (002594-CN) 首艘汽車滾裝運輸船「EXPLORER 1 號」。比亞迪創始人、董事長王傳福曾因名字諧音被稱為「船夫哥」，如今比亞迪已經不再滿足於當「船夫」，還要自己買船當「船東」。

比亞迪表示，首艘汽車滾裝運輸船交付，象徵比亞迪即將邁向海外市場「自主船運」時代，將有力保障比亞迪海外市場快速交付與拓展。

目前中國汽車工業正在「追德趕日」。乘聯會秘書長崔東樹表示，海關數據顯示，中國汽車 2023 年 1 至 11 月出口 476 萬輛，激增 56%。

全國汽車出口表現亮眼的背後，是一家家車廠積極出海，讓中國品牌汽車行駛在全球各地。以比亞迪為例，2023 年汽車出口量高達 24.28 萬輛，較前一年暴增 334.2%。

為了進一步增強汽車出口能力，比亞迪、奇瑞、上汽等車廠紛紛組建船隊，步入「自主船運」新階段。據招商銀行研究院統計，上汽集團 (600104-CN) 與中遠海特 (600428-CN) 合資成立汽車供應鏈公司，其子公司上汽安吉物流去年上半年在江南造船廠訂購 2 艘 7,600 車位和 3 艘 7,800 車位的雙燃料汽車運輸船。

近兩年來，比亞迪可能總共訂購了 8 艘雙燃料汽車運輸船，奇瑞也宣布訂造新汽車運輸船。

中國交通運輸協會新技術促進分會專家委員解筱文表示：「車企競相買船出海，這是中國汽車產業不斷發展壯大，國際化步伐加快的表現。對車企來說，買船出海能保障出口業務的穩定進行、降低運輸成本，保障產品準時交付給海外客戶。」

「考慮到當前汽車運輸船的供不應求，未來車企買船出海的態勢可能會更加明顯。」浙江大學城市學院文化創意產業研究所秘書長林先平說。

車廠之買船出海的原因，是汽車運輸船一船難求、租金高漲，這也讓汽車運輸船享有「海上運鈔機」的名號。

據克拉克森研究統計，從 2020 年 8 月到 2023 年 11 月底，一艘 6,500 標準車位汽車運輸船一年期的租金，已經從 1 萬美元 / 天飆漲至 11.5 萬美元 / 天。

某船廠市場部負責人說：「中國的汽車跨洋運力和汽車出口能力是嚴重不匹配的。在這一領域，中國船東公司或物流公司還處於起步階段。」

多年來中國汽車出口數量沒有明顯成長，直到 2021 年，汽車出口量激增才帶動汽車運輸船需求升溫。但造船需要時間，新增訂單難以迅速形成運力。廣船國際相關負責人表示，大型滾裝船（汽車運輸船是滾裝船的一種）的造船周期大約需要 15 個月。