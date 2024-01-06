鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估下修至34.5元，預估目標價為1662.5元

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對創意(3443-TW)做出2024年EPS預估：中位數由34.94元下修至34.5元，其中最高估值40.84元，最低估值28.99元，預估目標價為1662.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 40.84(40.84) 53.94
最低值 28.99(28.99) 31.41
平均值 34.69(34.64) 44.39
中位數 34.5(34.94) 44.65

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 37,499,000 49,364,790
最低值 30,000,000 35,682,000
平均值 33,603,300 42,476,380
中位數 33,182,000 42,583,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 27.69 10.9 6.34 4.73
營業收入
(單位：新台幣千元)		 24,039,671 15,107,915 13,569,441 10,710,068

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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