鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估下修至34.5元，預估目標價為1662.5元

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對創意(3443-TW)做出2024年EPS預估：中位數由34.94元下修至34.5元，其中最高估值40.84元，最低估值28.99元，預估目標價為1662.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|40.84(40.84)
|53.94
|最低值
|28.99(28.99)
|31.41
|平均值
|34.69(34.64)
|44.39
|中位數
|34.5(34.94)
|44.65
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|37,499,000
|49,364,790
|最低值
|30,000,000
|35,682,000
|平均值
|33,603,300
|42,476,380
|中位數
|33,182,000
|42,583,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|27.69
|10.9
|6.34
|4.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,039,671
|15,107,915
|13,569,441
|10,710,068
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。