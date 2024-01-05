鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至25.08元，預估目標價為450元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2024年EPS預估：中位數由25.31元下修至25.08元，其中最高估值29.03元，最低估值21.46元，預估目標價為450元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|29.03(30.91)
|32.14
|最低值
|21.46(21.46)
|27.04
|平均值
|25.34(25.8)
|30.22
|中位數
|25.08(25.31)
|30.64
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|123,107,000
|131,673,000
|最低值
|105,396,000
|116,502,000
|平均值
|111,174,180
|124,057,510
|中位數
|111,019,000
|123,898,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|31.62
|33
|17.24
|13.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|111,789,791
|105,504,286
|77,759,470
|60,744,006
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。