鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至25.08元，預估目標價為450元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2024年EPS預估：中位數由25.31元下修至25.08元，其中最高估值29.03元，最低估值21.46元，預估目標價為450元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 29.03(30.91) 32.14
最低值 21.46(21.46) 27.04
平均值 25.34(25.8) 30.22
中位數 25.08(25.31) 30.64

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 123,107,000 131,673,000
最低值 105,396,000 116,502,000
平均值 111,174,180 124,057,510
中位數 111,019,000 123,898,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 31.62 33 17.24 13.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		 111,789,791 105,504,286 77,759,470 60,744,006

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞