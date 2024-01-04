鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估下修至0.21元，預估目標價為33元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對旺宏(2337-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.35元下修至0.21元，其中最高估值0.77元，最低估值-0.49元，預估目標價為33元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|0.77(0.77)
|2.29
|最低值
|-0.49(-0.49)
|0.6
|平均值
|0.21(0.26)
|1.61
|中位數
|0.21(0.35)
|1.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|36,104,000
|43,831,000
|最低值
|28,163,000
|34,750,000
|平均值
|31,766,670
|39,268,480
|中位數
|31,680,000
|39,224,440
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.85
|6.48
|2.9
|1.64
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|43,487,454
|50,572,991
|39,800,947
|34,995,411
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2337/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。