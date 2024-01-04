00919拉回可以加碼嗎?前10大成分透漏什麼端倪?

2024 年台股開年就出師不利，指數連跌 2 天一口氣就摜破月線，人氣爆棚的 ETF 也不能倖免，包括 0056 跌回 12 月中價位、00878 連 2 天都大跌 1% 多、00929 和 00919 在 12 月中除息至今還是貼息。

股價拉回是天下掉下來的禮物嗎? 還是高股息光環已過、今年只能穩定領息?

大華國際投資顧問分析師阮蕙慈指出，以高股息 00919 為例，去年 6 月的資產規模僅 145.95 億，9 月暴增到 442.58 億，到今年初已高達 974.85 億，受益人數則達 43.45 萬人，就 00919 的設計邏輯來看，高配息可說是十拿九穩，但能不能股利、價差兩頭賺，就要看成分股今年的獲利展望。

若今年獲利成長、本益比還有上修空間，那麼股價上漲只是早晚的事，但若股價估值已高，即使是高人氣，價差空間也是有限。

00919 約 7 成的持股在電子股，其中又以半導體占大部分，其中聯電 (2303-TW)、瑞昱(2379-TW)、聯詠(3034-TW)、聯發科(2424-TW) 為第 2 到第 5 大成分股，聯電和聯詠的 PE 不高，未來還有往上空間，聯發科和瑞昱雖然較其他兩者高，但分別是手機晶片和網通 IC 設計龍頭，產業往上時可享有較高本益比。

至於今年電子股的展望，阮蕙慈認為是 AI 應用正式落地的一年，除了去年年中大炒的 AI Server 之外，年底的 AI PC 也成了大熱門，從此次的 CES 重點放在 AI 就可以看出端倪。

每年年初的 CES 展都是各大電子廠秀出當年度新產品及新技術的殿堂，今年參展廠商都推出將 AI 應用在自身的新產品上，將會是 AI 百花齊放的一次展覽；另外在三星將在本月推出新的 Galaxy S 24 旗艦機，強調的也是「Samsung AI」為新手機的賣點，同樣的也吸引了市場的目光；去年股價站上 1000 元的聯發科，其主打首款有生成式 AI 功能的 5G 晶片「天磯 9300」被 VIVO X100 採用後，銷量是前一代的 7.4 倍，接下來 OPPO 及小米也將採用，可見市場對 AI 相關應用的急切。

阮蕙慈表示，晶圓代工及相關供應鏈也值得追蹤。在今年消費性電子產品景氣復甦及 AI 應用大爆發下，台積電 (2330-TW) 的先進製程已經被 AMD、Apple、nVidia 等大客戶塞滿，並在台美日等地積極建廠與擴廠，台積電今年營收將可恢復成長，而相關供應鏈包括上游材料、建廠設備、相關耗材等廠商也將雨露均霑。

另一方面在中國被禁半導體設備後，對成熟製程的供給增加速度將減緩，而今年在電子產品應用復甦、產品推陳出新下，去年產能利用率較低的成熟製程也有機會呈現榮景，國內相關半導體供應鏈會是比較明顯的受惠者。

因此高配息 ETF 包含 00919 能不能加碼，投資人可以檢視其成分股就知道端倪。

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文章來源：大華國際投顧 – 阮蕙慈分析師

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