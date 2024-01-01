〈台股風向球〉熱錢伺機簇擁元月行情 發紅包順風車來了？

隨著國際熱錢持續流入，新台幣突破 31 元整數價位，再加上總統大選將至，台股交易員看好，台股元月行情正醞釀中，若依過往統計，1 月是全年漲幅最大的一個月份，且近 10 年來 1-2 月上漲機率達 60-70%，若國際並未出現較大的利空事件，投資人有望順順搭上發紅包列車。

統一投顧統計，1967 年以來 1 月台股平均上漲幅度為 3.25%，為全年漲幅最大的一個月，以季度看，第一季上漲幅度平均 2.54%，若以上漲機率來看，近 10 年 1 月上漲機率高達 60%，2 月更上升到 70%。

台股交易員認為，新台幣近期持續走升，反映國際熱錢積極湧進，伴隨 2024 年 CES 展到來，中大型電子股近日股價轉強，有利推動元月整體大盤走勢，紅包行情相當值得期待。

觀察封關前最後一周的法人籌碼變化，外資在集中市場大舉買超 855 億元，呈現連 3 周買超，投信也轉買 79.2 億元。

其中，外資大買聯電 (2303-TW)12.35 萬張、友達 (2409-TW)8.8 萬張，群創 (3481-TW)7.5 萬張，元大台灣 50(0050-TW) 6.5 萬張，台積電 (2330-TW) 近 5.5 萬張；若以金額來看，對台積電買超 323 億元、元大台灣 50 88 億元，聯電近 65 億元，奇鋐 (3017-TW) 約 33 億元，鴻海 (2317-TW)28 億元，廣達 (2382-TW)23.5 億元，緯創 (3231-TW) 近 22 億元。

而投信對中美晶 (5483-TW)、微星 (2377-TW)、聯電、華碩 (2357-TW)、聯發科 (2454-TW)、瑞昱 (2379-TW) 和聯詠 (3034-TW) 等，於上周均買超超過 10 億元，顯然外資和投信均正積極布局中大型電子指標。

永豐投顧說明，1 月 10 日至 13 日消費電子展 (CES) 在美國拉斯維加斯登場，以 2023 年火熱的 AI 浪潮來看，這次展覽主題將由 AI 作為主角，投資人值得留意 5 月以來大漲的 AI 概念股是否復活，畢竟第一波 AI 概念股的基本面得到市場長時間的討論，若再出現量價的變化，將是 AI 概念重新出發機會。