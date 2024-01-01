〈2024展望〉AI PC助換機潮提前 IC設計喜迎規格升級潮

筆電品牌與處理器將在明年攜手推出首代 AI PC，加上微軟終止支援 Win 10，業界看好，兩大效應發威下，將讓筆電換機潮提早半年甚至一年，筆電相關 IC 設計業者包括瑞昱 (2379-TW)、義隆 (2458-TW)、凌陽創新 (5236-TW)、茂達 (6138-TW)、力智 (6719-TW) 等都可望大啖規格升級潮。

業界指出，筆電換機周期大概在三至五年左右，推估消費者在疫情間購買的筆電或 PC，將在明年至後年陸續出現換機需求，但隨著 AI 應用發酵，過去購買的筆電處理器已追趕不上 AI 應用更新速度，進一步催生消費者提早換機。

此外，微軟也宣布將在 2025 年 10 月正式終止支援 Win 10，並在下一世代的作業系統增添先進的 AI 功能，更助長消費者與企業端換機的意願，筆電品牌已規畫在明年推出首代 AI PC，除了搭載最新一代處理器，周邊零組件規格也必須同步升級。

瑞昱長期深耕 PC 領域，包括 Audio Codec、乙太網、Wi-Fi、藍芽等，至少有 10 項產品以上，預期在 AI 應用帶動下，各類產品規格都會提升，如傳輸速度要求提高、影像畫質也提升，在 PC 整體市場擴大下，營運也會跟著增長。

義隆為筆電相關觸控 IC 的大廠，在觸控板模組、觸控螢幕 IC 與小紅點在全球都擁有高市佔率，為因應客戶需求，已在晶片內添加自研的 AI 功能，可滿足客戶所需。

凌陽創新在筆電 ISP 市占率 3 至 4 成，除了下半年已感受筆電客戶回補庫存，也已推出具 AI 人臉辨識的低功耗 ISP，已導入既有客戶機種，預計 2024 年上半年就會量產，且由於其單價高，將同步優化產品組合，成為首波 Edge AI 受惠業者。

茂達主攻 DDR5 的電源管理晶片，由於 AI PC 運算需求增加，需要容量更大且傳輸速度更快的記憶體，DDR5 也成為客戶首選，茂達就看好，明年 DDR5 滲透率將從今年的 15% 一舉提升至 50%，茂達也會跟著客戶同步成長。

力智長期與 GPU/CPU 大廠合作，受惠大廠齊推 AI PC 新一代晶片，當中所用的 Vcore 也迎來規格升級，目前相關產品也已經通過客戶認證，預期在明年 AI PC 逐步放量下，營運也可望重返成長。