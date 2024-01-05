鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至11.24元，預估目標價為185元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對胡連(6279-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.11元上修至11.24元，其中最高估值12.79元，最低估值10.14元，預估目標價為185元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|12.79(12.79)
|13.56
|最低值
|10.14(9.89)
|11.72
|平均值
|11.31(11.21)
|12.45
|中位數
|11.24(11.11)
|12.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|8,471,000
|9,269,610
|最低值
|7,790,000
|8,659,000
|平均值
|8,120,820
|8,939,220
|中位數
|8,075,210
|8,932,870
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.03
|7.91
|5.59
|4.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,526,749
|4,948,862
|3,653,272
|3,791,279
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。