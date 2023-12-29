〈實支實付險停售潮〉副本理賠將改革 台壽、全球人壽跟進12/30起下架

金管會將針對實支實付醫療險進行改革，近來掀起一波搶購潮，繼保誠人壽開第一槍停售後，台灣人壽及全球人壽也跟進，兩家的實支實付附約商品將於 12 月 30 日起中止授權招攬，台壽聲明強調，已投保的有效契約客戶仍可依原條款約定續保，但不再開放中途附加附約，未來重新規劃後可望再上架新產品。

台壽指出，基於本公司既有調整實支實付商品為正本理的規劃，落實實支實付險以損害填補為原則，並為避免有對保戶不當銷售的行為，現售副本理賠商品將自 12 月 30 日起暫停受理「台灣人壽實實在在住院醫療健康保險附約」、「台灣人壽祝安心自負額住院醫療健康保險附約」、「台灣人壽龍好意實支實付型傷害醫療保險附約」等三張商品。

民眾關切已申請進件的線上保單、和紙本保單件在宣布前是否仍會受理？台壽回應，若為行動投保者，依系統收到的紀錄時間為準；紙本案件者則應於停售前完成報備作業，並於報備翌日將文件正本送達公司。

至於未來是否推出新版實支實付險？台壽表示，商品尚在規劃中，將於完成上市準備作業後儘速推出。

國人以往有過度投保實支實付醫療險的情形，為了遏止「靠生病賺錢」的亂象，金管會保險局提出兩大方向改革實支實付醫療險，第一，民眾所獲理賠將以實際住院醫療等開銷支出為限，其次是執行新的通報機制，讓業者清楚了解保戶的保單張數及核保理賠狀況，回歸損害填補原則，不過，上路時程尚未確定，金管會須與壽險公會進一步討論配套措施。