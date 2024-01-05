ETF內扣費用是什麼？8大QA一次看懂常見疑問

一、ETF 內扣費用是什麼？

內扣費用是 ETF 在追蹤標的指數時，需要支付的成本，又稱「總費用率（Expense Ratio）」。

ETF 內扣費用是投資人只要「持有」ETF，不論是否獲利均會產生的成本，並且會直接從 ETF 淨值直接扣除，投資人每日看到的 ETF 淨值，都是已經扣除內扣費用的金額。

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二、ETF 內扣費用的組成？

ETF 內扣費用基本上涵蓋三大類：

1、經理費（又稱管理費），是操作 ETF 投資組合的管理成本。

2、保管費：支付給「負責保管資金的銀行」的成本。

3、買賣周轉成本：ETF 成分股有變動時，調整投資組成的交易成本，若一檔 ETF 成分股頻繁更換（又稱高周轉率），內扣費用的成本就會隨之增加。

4、雜支：指數授權費、上市及年費、變動費用（入 / 出借股票應付費用、經紀商佣金、交易手續費、給付證券交易所… 等等）

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