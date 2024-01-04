〈能源盤後〉伊朗逝世軍官紀念會上爆炸 中東衝突升溫 原油漲逾3%

中東衝突升溫，國際油價周三 (3 日) 收高。根據新聞報導，在伊朗一名軍官逝世 4 周年的紀念儀式上發生爆炸，造成多人傷亡。

此外，新聞報導指出，利比亞最大的油田因抗議活動而遭關閉，也給予油價支撐力。

然而，分析師認為，交易員過去幾周以來基本上沒有將紅海航運中斷和中東戰爭擴大等威脅考量進去，因為這些因素尚未衝擊全球石油供應和產量。

能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.32 美元或 3.3%，收每桶 72.70 美元。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 2.36 美元或 3.1%，報每桶 78.25 美元。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 3%，收每加侖 2.16 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.1%，收每加侖 2.60 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.9%%，收每百萬 Btu 2.67 美元。

市場驅動力

伊朗官媒報導，伊朗一座公墓附近發生爆炸，該處正在舉行 Qassem Soleimani 少將 2020 年逝世週年紀念儀式。該軍官於 2020 年 1 月在伊拉克因美國無人機襲擊而喪生。

Brent 和 WTI 周二均收在 12 月 13 日以來的最低點，未能守住早盤因伊朗軍艦進入紅海而出現的大漲幅。

美軍周末擊沉伊朗勢力方的 3 艘船隻，因這些船隻襲擊馬士基航運公司旗下的貨船，而在美軍行動後，伊朗決定向紅海派遣一艘軍艦，激勵了周二早盤油價走漲。

丹麥航運巨頭馬士基周二晚間宣布將暫停航行紅海。

去年 10 月以色列與哈馬斯戰爭爆發後，油價上漲，但該戰爭溢價卻在其後很快消散。分析師指出，雖然胡塞叛軍多次以無人機和飛彈襲擊航行紅海的船隻，但石油交易員基本上忽略該航運面臨的潛在威脅。

分析人士警告，雙方局勢緊張恐一觸即發，衝突擴大至涉及伊朗。

與此同時，根據新聞報導，利比亞日產量 30 萬桶原油的 Sharara 油田已遭抗議者關閉。

戰略能源與經濟研究部總裁 Michael Lynch 表示，總體而言，石油市場似乎「可能處於大致平衡，但供應端的不確定性眾多，自伊朗、俄羅斯和委內瑞拉遭到制裁影響較小，到美國拜登總統可能試圖收緊制裁。」

他指出，市場擔憂美國升息衝擊房屋建設和銷售等建築行業，削減石油需求，且加深市場擔憂情緒的是「假日期間的大量旅行並未對石油需求產生更大影響。」

與此同時，安哥拉退出石油輸出國組織 (OPEC) 令人擔心該組織的團結性，Lynch 指出「OPEC 恐越來越難維持油價」，「沙烏地阿拉伯承擔大部分責任，但這作法可能越來越過時。」

他指出近期石油熱門消息是美國超過預期的頁岩油榮景。「看起來美國頁岩油的增長量是年初預計的兩倍左右，而隨著經濟釋放資本，可能會有更多鑽井平台投入運作。」

美國能源資訊局 (EIA) 周四將公布上周石油供應報告，由於周一適逢新年假期，該供應報告較例行公布時間推遲一日。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (12/29 止) 美國原油庫存下降 400 萬桶、汽油供應增加 232 萬桶，以及餾分油供應增加 260 萬桶。