〈能源盤後〉儘管紅海局勢更緊張、馬士基航運暫停 原油開年仍收低 回吐早盤2%漲幅

國際油價周二 (2 日) 下跌，2024 年第一個交易日即收低，回吐早盤因伊朗軍艦進入紅海而出現的大漲幅。

能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.27 美元或 1.8%，收每桶 70.38 美元，創去年 12 月 13 日以來最低收盤價，早盤高點達每桶 73.64 美元。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.15 美元或 1.5%，報每桶 75.89 美元，也創去年 12 月 13 日以來最低收盤價，早盤高點曾達 79.06 美元。

2 月交割的汽油期貨價格下跌 0.5%，收每加侖 2.0949 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.1%，收每加侖 2.5258 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.2%%，收每百萬 Btu 2.5680 美元。

市場驅動力

國際油價周二在最終收低前，早盤因紅海緊張局勢升級而漲逾 2%。

周一外電引述伊朗半官方通訊社《Tasnim》報導，一艘伊朗軍艦已進入紅海，但該報導並未提供該軍艦的任務細節。

美軍周日表示，胡塞叛軍在紅海襲擊了馬士基船運公司旗下的貨船，因此美軍朝胡塞叛軍開火，導致數名叛亂分子死亡，並摧毀了三艘船隻。這意味加薩戰爭相關的海上衝突隨之升級，丹麥航運巨頭馬士基周二表示，將暫停船隻航行紅海與亞丁灣，直至另行通知。

去年 10 月以色列與哈馬斯戰爭爆發後，油價上漲，但該戰爭溢價卻在其後很快消散。由於擔心局勢可能升級，原油價格出現週期性上漲，但在第四季仍大幅下跌，令 Brent 和 WTI 原油 2023 年整體收低，為 2020 年以來首次年度收低。

OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，現在焦點將重新轉向需求方面，以及央行能否在積極升息之餘，也實現其目標的軟著陸。「當前 OPEC + 成員國似乎在遵守產量配額方面相當掙扎，此時全球經濟的任何出色表現都將減輕 OPEC + 的負擔。」Erlam 周二說。

然而，需求前景的不確定性、美國創紀錄的每日產量 (1300 萬桶以上)，以及市場對 OPEC 團結性的質疑，這些因素削弱了原由支撐力。

XM 高級投資分析師 Charalampos Pissouros 表示，因全球經濟放緩，需求將繼續低迷，同時美國原油產量創歷史新高，因此油價的復甦恐注定有限且短暫。