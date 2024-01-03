鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估上修至20.18元，預估目標價為1200元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對M31(6643-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.85元上修至20.18元，其中最高估值23.13元，最低估值18.57元，預估目標價為1200元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|23.13(22.78)
|34.43
|最低值
|18.57(18.57)
|25.22
|平均值
|20.69(20.22)
|29.08
|中位數
|20.18(19.85)
|28.33
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|2,257,320
|2,954,240
|最低值
|2,043,000
|2,442,000
|平均值
|2,127,550
|2,662,560
|中位數
|2,103,000
|2,627,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.16
|8.12
|10.34
|9.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,360,165
|1,011,879
|981,016
|869,077
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。