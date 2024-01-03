鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估上修至18.73元，預估目標價為435元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.62元上修至18.73元，其中最高估值21.57元，最低估值16.2元，預估目標價為435元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|21.57(21.57)
|22.5
|最低值
|16.2(16.2)
|19.01
|平均值
|18.68(18.66)
|20.79
|中位數
|18.73(18.62)
|20.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|38,215,000
|42,404,000
|最低值
|34,325,000
|37,560,630
|平均值
|36,376,480
|40,181,840
|中位數
|36,290,000
|40,062,250
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|14.53
|11.2
|9.35
|8.66
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,082,917
|28,930,505
|24,924,170
|27,047,502
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。