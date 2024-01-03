鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估上修至18.73元，預估目標價為435元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.62元上修至18.73元，其中最高估值21.57元，最低估值16.2元，預估目標價為435元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 21.57(21.57) 22.5
最低值 16.2(16.2) 19.01
平均值 18.68(18.66) 20.79
中位數 18.73(18.62) 20.47

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 38,215,000 42,404,000
最低值 34,325,000 37,560,630
平均值 36,376,480 40,181,840
中位數 36,290,000 40,062,250

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 14.53 11.2 9.35 8.66
營業收入
(單位：新台幣千元)		 32,082,917 28,930,505 24,924,170 27,047,502

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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