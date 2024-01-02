【量大強漲股整理】元月紅包行情可期?台股有機會先下後上? ETF夯，潛力股可鎖定誰?

台股迎來 2024 年首個交易日，在電子權值股表現疲弱下，靠航運、重電族群撐盤下，終場跌 77.05 點，收 17853.76 點，成交量 2949.86 億元。

看一下三大法人: 外資買超 10.47 億元；自營商賣超 44.48 億元；投信買超 2.81 億元；三大法人合計賣超 31.2 億元。

台股指數開高後，震盪走高，最高來到 17956.46 點，不過，在電子權值走弱、AI 概念股出現回檔，拖累指數由紅翻黑，跌破 5 日線，短線上漲多修正也正常；去年台股全年多頭氣盛，大漲 3793 點，漲幅高達 + 26%，為史上第二大，市場買氣主要由「AI」、「車電」、「醫療」三大題材帶動，元月台股走勢還是以外資的態度而定，去年 12 月外資多次獲回補台股，光最後一週買超金額逾 860 億元；隨著新一年的作夢行情正式起跑，延續 2023 年「AI」題材的加持下，下周美國消費電子展 CES 展即將登場下，將可以鎖定在電腦與周邊概念股；以歷史經驗來看，1 月是全年漲幅最大的一個月份，十年以來統計資料顯示，元月份上漲機率達 60%，二月分則有 70%，三月分則有 80%，台股元月行情啟動下，選舉將至，有機會走出「先下再上」格局，上攻萬八指日可待。

個股方面， (2330-TW) 台積電，尾盤拉三元，收平盤 593 元， (2454-TW) 聯發科，下跌 3.55%，來到 981 元；千金股，(3661-TW) 世芯 - KY，逆勢走升 5.19% 、(6643-TW) M31，守穩五日線，逆勢收紅；紅海危機再度升溫，推升航運族群逆勢走揚， (2603-TW) 長榮，漲 5.23%、 (2609-TW) 陽明，漲 3.31%、唯獨 (2615-TW) 萬海，開高走低，小跌 0.55% 作收；受惠選舉行情以及政策利多，重電族群紛紛強勢表態，(1519-TW) 華城領軍，漲幅 4.59%、(1514-TW) 亞力，漲 3.46%， (1513-TW) 中興電，漲 2.15%，(1503-TW) 士電，小漲 0.42%、(1504-TW) 東元，均線糾結站穩五日線；蘋果頭戴裝置即將首發，(3504-TW) 揚明光，早盤最高來到 72.5 元，終場小漲 1.63%，個股呈現輪動。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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