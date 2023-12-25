CES展預告2024電子業亮點，專家說雙I最有利

2024 年度科技盛會之一的美國消費性電子展 (CES) 將在美國時間 1 月 9 日至 1 月 12 日在拉斯維加斯舉行。在過去幾年疫情肆虐及全球經濟景氣轉差下，消費性電子產品經歷的兩年多的低潮期，今年隨著 AI 應用的興起，消費性電子導入 AI 功能已成為顯學，此次的 CES 展將會是 AI 應用當家的情況，其中又以雙 I (IC 設計、IP)最為有利。

近期 Intel 提出 AI PC 的概念之後，全球主要的 PC 廠商包括 HP、Dell、中國的聯想、華為及台系的華碩 (2357-TW)、宏碁(2353-TW) 等都在近期 CES 展之前推出了一系列的新產品。

大華國際投顧分析師阮蕙慈認為，新的 AI PC 除了新 CPU 加入 AI 功能之外，包括在傳輸介面、電源管理、控制 IC、通訊甚至影音晶片部分都必須提升，因此像迅杰 (6243-TW)、驊訊(6237-TW)、鈺太(6679-TW)、陞達科(4945-TW) 這類型基期相對低、今年漲幅小的 IC 設計類股相對會更受惠；尤其是國內最大主機板 PCI/USB 音效晶片供應商的驊訊(6237-TW)，在 3Q 客戶重啟拉貨恢復轉虧為盈之後，明年獲利將可大幅成長，將是 IC 設計中的黑馬。

阮蕙慈指出，由於越來越多國際大廠採用 ARM 或 RISC V 等技術來自行開發 AI 相關晶片，台灣股王世芯 (3661-TW) 及千金股創意 (3443-TW) 即是受惠此一風潮，這個趨勢在此次的 CES 展中也可見到更多產品的開發。而往先進製程走的巨有 (8227-TW)、往 ARM 陣營靠攏的智原(3035-TW)、高速傳輸的 M31(6643-TW)、RISC V 的晶心科(6533-TW) 及原本就有 CPU 開發技術的威盛 (2388-TW) 都是此一趨勢下的受惠者；其中安國家族都以高速傳輸為主，安國本身轉型 IP，明年進入爆發期。另外號稱「小創意」的巨有科技(8227-TW)，在填補同業空出成熟製程的市場之後，加上台積電的全力支持，市值不到百億，是國內最便宜的 IP 股，未來將有相當大的比價空間。

文章來源：大華國際投顧 – 阮蕙慈分析師

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