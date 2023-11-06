鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)目標價調升至415元，幅度約4.88%

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對聚陽(1477-TW)提出目標價估值：中位數由410元上修至415元，調升幅度4.88%。其中最高估值555元，最低估值352元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予聚陽(1477-TW)評價：積極樂觀16位、保持中立1位、保守悲觀0位。

聚陽(1477-TW)今(6日)收盤價為390元。近5日股價上漲7.17%，相關紡織纖維近5日上漲4.33%，集中市場加權指數上漲2.31%，股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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