鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估上修至16.55元，預估目標價為435元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.45元上修至16.55元，其中最高估值17.8元，最低估值14.07元，預估目標價為435元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|17.8
|21.57
|22.5
|最低值
|14.07
|16.02
|17.63
|平均值
|16.4
|18.67
|20.57
|中位數
|16.55
|18.62
|20.29
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|32,955,970
|38,132,000
|42,339,000
|最低值
|32,203,000
|34,204,000
|38,917,000
|平均值
|32,569,190
|36,537,130
|40,425,330
|中位數
|32,590,540
|36,701,170
|40,274,060
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|14.53
|11.2
|9.35
|8.66
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,082,917
|28,930,505
|24,924,170
|27,047,502
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。