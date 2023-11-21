鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估上修至16.55元，預估目標價為435元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.45元上修至16.55元，其中最高估值17.8元，最低估值14.07元，預估目標價為435元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 17.8 21.57 22.5
最低值 14.07 16.02 17.63
平均值 16.4 18.67 20.57
中位數 16.55 18.62 20.29

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 32,955,970 38,132,000 42,339,000
最低值 32,203,000 34,204,000 38,917,000
平均值 32,569,190 36,537,130 40,425,330
中位數 32,590,540 36,701,170 40,274,060

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 14.53 11.2 9.35 8.66
營業收入
(單位：新台幣千元)		 32,082,917 28,930,505 24,924,170 27,047,502

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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