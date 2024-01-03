〈焦點股〉短線客穿梭 旭軟爆發6.58萬張天量周轉率逾100%

軟板廠包括圓裕 (6835-TW) 及旭軟 (3390-TW) 今 (3) 日逆勢走高，在市場預估軟板的需求復甦可望較一般 PCB 廠提前之下，買盤向績優股集中，但旭軟在短線客穿梭之下，今天盤中爆發出逾 7 萬張歷史天量，以旭軟的 6.87 億元股本計算，個股單日周轉率逾 100%。

旭軟 2023 年前三季營收 5.8 億元，毛利率 17.15%，年增 3.88 個百分點，稅後純益 8543 萬，已超越 2022 年全年，每股純益 1.24 元。而目前旭軟跨向超薄 HDI 多層軟板應用於 AI PC 的鏡頭模組，並已有出貨的實績，預計隨著出貨量的放大，將可占營收比重的 5%。

在軟板廠遭遇消費性電子去化庫存的 2023 年中，前三季包括同泰 、嘉聯益 都呈現虧損，以台郡 (6290-TW) 前三季台郡稅後純益達 14.36 億元，年減 51.8%，每股純益 4.49 元表現數佳，而圓裕 (6835-TW) 2023 年前三季稅後純益 1.69 億元，年減 30.92%，每股純益 2.56 元。

軟板產業早在 2022 年第三季起遭遇去庫存的影響造成營運下滑，時間早於一般 PCB 廠，同時，預估軟板的需求復甦可望較一般 PCB 廠提前，也使今年來包括嘉聯益 (6153-TW 及同泰電子 (3321-TW) 積極以資產減損、減增資來強化財務結構，並以較強健的體質迎接訂單的回溫。