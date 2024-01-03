伯恩斯坦：比特幣年底將上8萬美元 2025年至15萬美元

隨著比特幣現貨 ETF 預計獲批，減半時間即將來臨，分析師看好比特幣前景。AllianceBernstein(伯恩斯坦) 分析師表示，比特幣可能在 2024 年達到歷史新高，年底可能達到 8 萬美元左右，然後在 2025 年升至 15 萬美元。

AllianceBernstein 的分析師 Gautam Chhugani 和 Mahika Sapra 認為，由於直接投資比特幣的 ETF 可能獲得批准、預計 4 月份發生的減半事件，以及公司需求的增長，2024 年比特幣價格預計上漲，創造突破性拐點的一年。

他們在報告中指出，「我們即將開啟一個新的加密時代，其特點是前所未有的主流機構採用，推動資本從傳統市場轉向加密市場。 這一刻是前所未有的。」

根據 CoinDesk 數據，比特幣在 2023 年上漲超過 150%，並以反彈拉開了 2024 年的序幕，周二升至 45913 美元，為 2022 年 4 月以來最高。不過，比特幣仍比 2021 年創下的歷史高點約 68990 美元，還低 30% 以上。

報告認為，當前還處於有利的宏觀環境中，利率見頂、通膨下降，並且在全球重大選舉年有可能實施貨幣刺激，這都造成沒有理由保持謹慎。

分析師預計，全球領先的資產管理公司將在本周或下周推出比特幣 ETF，這在短期可能帶來「買在謠言、賣在事實」的效應，造成比特幣價格下滑。

但報告強調，如果為了 15-20% 的修正而賣出，後面可能錯失未來多倍的回報。

報告預計，比特幣將在 2024 年減半後觸及歷史新高，並可能在年底達到 8 萬美元左右。而他們對 2025 年的估計仍為 15 萬美元，為周期最高點。

他們評估，比特幣 ETF 在 2024 年上半年將看到大約 50 億美元的資金流入，在下半年將達到大約 100 億美元。到 2028 年，大約 10% 的比特幣可能被 ETF 持有。