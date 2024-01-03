逆襲！價值股2024強勁開年 成長股反而灰頭土臉

去年表現最糟的價值股，2024 開年卻表現強勁，成長股 (尤其是科技股) 反而因投資者扭轉去年偏好而開年走低。

S&P 500 指數周二 (2 日) 約下跌 0.6%，收 4742.83 點，但 iShares 羅素 1000 價值股 ETF (IWD-US) 上漲 0.4%，至 165.83 美元，而 iShares 羅素 1000 成長股 ETF (IWF-US) 下跌 1.48%，收 298.67 美元。

羅素 1000 價值股 ETF 包含羅素 1000 指數中的價值股 (羅素 1000 指數是市場上市值最大的前 1000 檔股)，而羅素 1000 成長股 ETF 則涵蓋該指數全部成長股。整體的羅素 1000 指數走勢傾向於追蹤 S&P 500 指數。

2024 年價值股的開局意味扭轉了去年的局勢。2023 年 iShares 羅素 1000 成長股 ETF 年度漲幅達 42.5%，而其價值股 ETF 僅上漲 11.3%。

這種轉變在個股中更是明顯，莫德納 (MRNA-US) 是 2023 年 S&P 500 指數中跌幅最大的股票之一，在 Oppenheimer 分析師正面評論的助攻下，該股周二大漲 13.12%，收每股 112.50 美元，成為 S&P 500 指數當日最亮眼股。周二另一大贏家是輝瑞 (PFE-US)，以約 3.3% 漲幅收在每股 29.73 美元，輝瑞同樣是 2023 年的輸家。

周二表現亮眼的股票類別包括消費必需品、公用事業和醫療保健，均為 2023 年表現遜色的類別，例如 2023 年收低的百事可樂開年上漲 1.8%，至 172.91 美元。SPDR 醫療保健精選產業 ETF (XLV-US) 上漲 1.76%。

反觀 S&P 500 指數開年最大輸家，幾乎是去年的大贏家，包括蘋果 (AAPL-US)、英特爾 (INTC-US) 和嘉年華郵輪 (CCL-US)。蘋果受巴克萊分析師負面評論影響，收低約 3.6%。

近期動能強勁的個股周二下跌，而高股息等與價值投資相關個股則見漲。雖然這種趨勢是否持續還有待觀察，但開年走勢對於陷入困境的價值投資人來說充滿期待。