〈台股盤中〉漲逾130點戰前高 仁寶、面板雙虎強勢表態

歐美聖誕假期外資放假，台股今 (26) 日持續量縮，不過，在內資年底作帳行情起泡下，大漲逾 130 點，17739.38 點，挑戰前波高點 17743.54 點，預估成交量約 2200 億元；盤面上則以仁寶、面板雙虎以及海運股表現強勢。

電子權值股表現來看，台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 小漲穩盤，鴻海 (2317-TW) 平盤整理，台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光投控 (3711-TW) 等則漲逾 1%；仁寶 (2324-TW) 延續 AI PC 題材，強勢大漲半根停板。

中國研調機構洛圖科技 (RUNTO) 看好，面板止跌訊號浮現，明年初面板醞釀漲價，產業可望重返上升軌道，面板族群今日走強，雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3491-TW) 連袂大漲近半根停板。

其他電子股如健策 (3653-TW)、矽力 *-KY(6415-TW)、記憶體華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 漲幅落在 2-3%，群光 (2385-TW)、創意 (3443-TW)、智邦 (2345-TW)、達發 (6526-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 等也走揚。