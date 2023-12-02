台股正式超越港股、新台灣大上路、鮑爾對降息最新談話 本周大事回顧

台股加權指數周二 (28 日) 大漲 203.83 點，睽違 31 年與港股黃金交叉；台灣大與台灣之星周五 (1 日) 正式合併；聯準會主席鮑爾對年上半年降息的期盼潑了一盆冷水，認為現在談降息言之過早。以下為本周大事回顧：

見證歷史 台股 31 年首見超越港股黃金交叉 外資 11 月大買 2000 億

台股加權指數二 (28 日) 收盤大漲 203.83 點，收在 17341.25 點，而香港恒生指數震盪走弱，盤中最低見到 17303.82 點，讓台股一度超車港股，也是睽違 31 年來首度見到「黃金交叉」，掀起股民熱議。外資累計 11 月以來已大舉買超台股 2021.04 億元。

〈台灣大併台灣之星〉蔡明忠：邁入新「價值」競爭時代 串連多元服務

台灣大 (3045-TW) 與台灣之星周五 (1 日) 正式合併。台灣大董事長蔡明忠強調，台灣發展 5G 不應浪擲千金用於「軍備競賽」，而是邁入新的「價值」競爭時代，未來台灣大將串聯集團內金融、電信、數位、零售等多元服務，並向外拓展，奠定新的里程碑。

Fed 主席鮑爾潑冷水：重申央行謹慎行事 談論降息為時過早

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五 (12/1) 向市場對央行在明年上半年降息的期盼澆了一盆冷水，他表示，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將利率保持在 22 年新高的情況下會謹慎行事，也還保留進一步升息的選擇。

MSCI 效應 法人大換股 外資爆買開發金 13 萬張投信狂倒 10 萬張

MSCI 季調周四 (30 日) 盤後生效，台股甩尾上攻收最高，成交量放大至 4027 億元，外資買超 80.15 億元，台指期回補空單 870 口，淨空單降至 3608 口。現股方面，外資大買開發金 12.9 萬張最多，但投信大砍 10 萬張也是最多，其餘如聯電、世界、統一、遠東新、中鋼、宏碁、南亞科等都是今日土洋對作標的。

〈AWS 雲端年會〉智邦總座：矽光子將改變產業 挑戰與機會兼具

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Amazon Web Services(AWS) 本周舉辦 re:Invent 年度大會，交換器大廠智邦 (2345-TW) 總經理石軍也前往美國發表演講，會後受訪表示，矽光子技術將改變雲端產業，且產業間的門檻打破後，會衍生出不同的商業模式，挑戰與機會兼具。

台泥斥 266 億元擴大投資土耳其、葡萄牙 布局全球低碳水泥市場

台泥 (1101-TW) 周一 (27 日) 深夜召開重訊，宣布擴大歐亞非低碳水泥布局，擬將土耳其 OYAK 水泥合資子公司持股由 40% 提高為 60%；將葡萄牙 Cimpor 水泥合資子公司持股從 40% 增加為 100%，總金額 266 億元內，預計明年第一季結束前完成交易。