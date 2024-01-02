中證A50指數來了 比亞迪、寧德時代均被納入

中國中證 A50 指數周二（2 日）正式發布，該指數從各行業龍頭上市公司證券中選取市值最大的 50 檔證券作為指數樣本，以反映各行業整體表現，這也是首個由中國指數公司編制的 A50 指數。

據《中國證券報》報導，萬科 A、比亞迪 (002594-CN) 、寧德時代 (300750-CN) 、貴州茅台 (600519-CN) 、藥明康德 (02359-HK) 、中芯國際 (688981-CN) 等各行業龍頭均被納入中證 A50 指數。

中證指數公司表示，中證 A50 指數十大權重股分別為貴州茅台、中國平安、寧德時代、招商銀行、美的集團、長江電力、紫金礦業、恒瑞醫藥、中信證券、比亞迪，權重比率分別為 9.88%、6.62%、6.57%、5.25%、4.10%、3.49%、3.13%、3.08%、3.03%、2.74%。

也就是說，前五大權重股權重總和為 32.42%，前十大權重股權重之和為 47.89%。

值得注意的是，該指數樣本將每半年調整一次，樣本調整日期分別為每年 6 月和 12 月第二個星期五的下一交易日。

說到 A50 指數，更廣為人知的是富時中國 A50 指數。

富時中國 A50 指數於 2003 年推出，該指數是首批由國際指數供應商提供的中國 A 股指數之一。富時中國 A50 指數旨在追蹤符合北向互聯互通計畫資格的最大 50 家中國 A 股公司。

隨著中證 A50 指數推出，A 股將迎來中國指數公司編制的 A50 指數。