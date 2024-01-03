中東土豪再出手！Aramco與榮盛石化洽談交叉持股

入股 A 股千億煉化巨頭不到半年後，中東土豪又要出手了！中國榮盛石化周二（2 日）宣布，與沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）簽署諒解備忘錄，雙方正討論子公司交叉持股事宜。

據《中國基金報》報導，雙方正在討論榮盛石化（或其關聯方）收購 Aramco 朱拜勒煉化公司（SASREF）的 50% 股權，並擬透過擴建，增加產能、提高產品靈活性、複雜度及品質。

SASREF 此前為 Aramco 和殼牌公司各持股 50% 的合資企業。2019 年 9 月，Aramco 完成對殼牌 50% 股權的收購，交易金額為 6.31 億美元。



與此同時，Aramco（或其關聯方）也計劃收購寧波中金石化公司（簡稱「中金石化」）不超過 50% 股權，並聯合開發中金石化現有裝置升級擴建、開發新建下游榮盛新材料（舟山）項目。

不難看出，這是一筆 Aramco 與榮盛石化之間的交叉持股交易，而雙方在產業上互為上下游。

榮盛石化是中國四大民營石化企業之一，主營各類油品、化工品、聚酯產品，擁有浙江石化 4,000 萬噸 / 年煉化項目。另三大民營石化企業分別為恒力石化、東方盛虹及恒逸石化。



Aramco 是全球最大石油公司，生產全球約八分之一原油。2022 年該公司平均油氣產量為 1,360 萬桶 / 日，增產逾 10%。其中原油產量為 1,150 萬桶 / 日，年增 25%。

近一年來 Aramco 似乎對中國的石油煉化資產頗感興趣，其中 Aramco 與榮盛石化的聯姻始於去年 3 月底。

彼時，榮盛石化與 Aramco 等方面簽署《關於引入境外戰略投資者暨簽訂戰略合作協議》、《原油採購協議》等一攬子協議。

股權方面，Aramco 透過其全資子公司阿美海外公司收購榮盛石化 10.13 億股股份，對應總額為人民幣 246 億元，涉及股份佔榮盛石化總股本 10%。

此次交易中，Aramco 入股榮盛石化的價格為每股人民幣 24.3 元。雙方簽署協議的前一個交易日，榮盛石化收盤於 11.83 元。換句話說，Aramco 入股榮盛石化的價格，較二級市場溢價 105.41%。

