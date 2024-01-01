〈2024展望〉金控業股利會更好？期末考三大必修得先過

金控業 2022 年因股債雙殺及防疫險鉅額理賠吃足苦頭，使得 2023 年度股利配發不盡理想，不少金控因提列壽險子公司資產重分類的特別公積，動用資本公積配息，但隨著其他權益項目改善，若可沖回、轉成可分配盈餘，2024 年股利政策樂觀可期，然而，金控業面臨銀行年底打呆、壽險匯損及公積配息限制等期末考考驗，這三大必修課要先通過，才能確定配息 / 股金額能否超越 2023 年。

根據 14 家金控公布至 9 月底的財報，觀察淨值表現，以富邦金 7503 億元最高，2023 年以來回升 1767 億元；其次為國泰金 6854 億元，2023 年以來回升 737 億元；中信金以 4363 億元居第三，今年以來回升 435 億元；兆豐金、元大金分別為 3183 億元、2992 億元，分列第四、五名。14 家合計淨值已達 4 兆 2965 億元，較去年底增近 4445 億元。

進一步觀察前三季未分配盈餘高於淨值下其他權益的金控共有 7 家，其中以富邦金 1221 億元最多，其次為元大金 586 億元，第三是兆豐金 367 億元，值得注意的是，14 家金控中僅第一金淨值下的其他權益為正數，仍有評價利益 30.78 億元，前三季未分配盈餘也有 289 億元，

其他未分配盈餘高於淨值下其他權益的金控還有中信金 94 億元，永豐金 90 億元，台新金 6 億元。也就是說，這些金控可望維持穩定的現金股利政策，2024 年度暫時不用去借其他科目，就能至少維持 2023 年度的股息水準，甚至更上一層樓。

其中，第一金換匯交易 (SWAP) 收益繳出亮眼成績，前 10 月累計達 115 億元，創歷史新高，全年 SWAP 預估將大賺 120-130 億元，市場樂觀預期第一金 2024 年具備強勁的分配股利能力。

至於剩餘未分配盈餘低於其他權益的金控，除新光金陷虧損陰霾外，壽險型金控包括國泰金及開發金，可用淨值及評價損失好轉調度資金配息；而玉山金未分配盈餘與其他權益僅差 15 億元，華南金約差 32 億元，仍有機會轉正。

雖然美債殖利率已下滑，股市資本利得可期，然而，第四季是銀行打呆及提存的高峰期，而 11、12 月又面臨新台幣強勢升值，使得壽險型金控承受鉅額的匯損，導致全年獲利縮水。

此外，金管會對於金控動用公積配息祭出更嚴格的規定，其中，分配後法定盈餘公積須達實收資本總額的 50%，近一年度集團資本適足率扣除預計發放的現金股利後的集團資本適足率須達 120% 以上。雖然金控業第四季營運難度更高，但已經擺脫了防疫保單鉅額理賠的窘境，存股族還是可以期待多家金控股利會更好。