〈2024展望〉喜迎萬九里程碑？多家指標法人樂估還有千點空間可漲

大型券商投顧陸續舉辦 2024 年投資展望會，幾乎全數看台股加權指數於明 (2024) 年高點將達 19000 點附近，亦即距離台股 2023 年的封關點位 17930 點還有漲 1000 點的空間，第一金投顧更是喊出 19500 點的樂觀看法；而對於美國聯準會降息，多數預期 2024 年將降息約 3 碼，最快從第二季開始。

統一投顧指出，台股電子業庫存水位趨於健康，出口動能轉強，預期 2024 年整體企業獲利上看 3.5 兆元，年增達 18.3%，尤其 AI 商機爆發，獲利動能最強勁，隨著企業獲利高點落在第四季，將推升台股寫新高，高點看 19000 點，而美股也可望同創新猷。

統一投顧對於 2024 年投資布局，建議聚焦 AI 商機、手機新科技、記憶體和 DDR5 概念族群；至於市場關注的美國聯準會降息時點，料於第二季才會開始，每季降息 1 碼至年底。

凱基投顧同樣看好，2024 年為 AI 貢獻元年，預估台股企業將有 20% 的獲利成長，外資則可望由賣轉買持續流入，看好台股高點上看 19000-20000 點。

永豐投顧認為，2024 年台股將呈 N 型走勢，第二、三季需度過淡季考驗，第四季配合景氣收割和聯準會降息助攻，第一季和第四季見到相對高點，若以本益比 16.5-17 倍估算，指數上看約 18800 點。

第一金投顧認為，經歷漫長的升息、去化庫存，台股最差時間已過，隨著近期道瓊持續創下歷史新高，對應台股應已突破 18763 的歷史高點，預料有近 2000 點的補漲空間，樂觀看 2024 年台股高點上看 19500 點，龍年台股將「萬物復甦」，並於選後將展開補漲行情。