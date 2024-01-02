2024年報到 中國1/1起房貸利率調降10BP

2024 年報到，中國部分購房者的房貸利率也自動重新定價。作為房貸利率參考的 5 年期以上 LPR（貸款市場報價利率），於去年 6 月 20 日從 4.3% 降至 4.2%。如果是去年 6 月 20 日後的購房者，貸款利率會自動按調降後的 LPR 加點計算。

據《每日經濟新聞》報導，假如是去年 6 月 20 日之前的購房者，且貸款合約約定每年的「重定價日」為 1 月 1 日，周一（1 日）起房貸利率也會降低 0.1 個百分點。

「您可以看一下貸款合約，有沒有規定重新定價日，如果是在每年的 1 月 1 日重新定價的話，那接下來一年會按照 1 月 1 日調整貸款利率。」工商銀行工作人員表示，如果合約有規定每年的重新定價周期和定價時間，系統會自動調降利率。

建設銀行也提示客戶：「如果您的貸款重定價日是 1 月 1 日，我行會在 2024 年 1 月 1 日為您調整利率，新利率即日生效。您可於 1 月 2 日起透過手機銀行先點擊『借錢』，再透過『我的界面』查詢最新利率。」

房貸利率由 LPR 和加點兩部分組成。LPR 部分每月 20 日更新一次，房貸利率主要按 5 年期以上品種計算，加點部分則因地區、時間、銀行等因素而有所不同。

LPR 包括 1 年期和 5 年期以上兩個品種，房貸利率多參考 5 年期以上 LPR。央行在去年 6 月 20 日宣布，5 年期以上 LPR 由 4.3% 下調至 4.2%，這也意味著在此之前的購房者，在今年合約約定的重定價日，銀行會自動調降利率。

對於今年 LPR 調整，多數經濟學家認為仍有下調空間。去年 12 月，國有大型銀行調降存款掛牌利率，隨後部分股份行等跟進。中央財經大學證券期貨研究所研究員楊海平指出，這一輪存款利率下調，實際上是為 LPR 調低騰出空間。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，今年美歐央行將轉向降息，也為中國央行靈活實施貨幣政策提供更大空間。基於宏觀經濟走勢，王青判斷，中國央行可能在上半年下調 MLF 操作利率一次，兩個期限品種的 LPR 報價都會調降。