〈2024展望〉AI題材持續發燙 電子五哥這麼看2024年

2023 年 AI 題材火熱，AI 時代宣告來臨，加上 2024 年迎來 AI PC 元年，帶動電子五哥包括緯創、廣達、英業達、仁寶以及和碩 2023 年股價表現不俗，同時也都樂觀看明年展望。

2023 年全年漲幅最強勢的緯創 (3231-TW)，漲幅高達 235%，更擠進 2023 年台股上市公司前十大飆股。緯創先前指出，2024 年整體伺服器成長將顯著優於 2023 年，尤其以 GPU 伺服器為最主要的成長動能。

廣達 (2382-TW)2023 年全年漲幅 213%，廣達表示，由於 2023 年第三季、第四季受到 CoWoS 產能不足影響，雖然 AI 伺服器出貨不如預期，倘若 2024 年上半年產能開出來的話，AI 伺服器有望在 2024 年下半年貢獻營收。

至於英業達 (2356-TW) 方面，2023 年漲 102%，英業達先前表示，隨著 2024 年第一季景氣逐步回溫，預期 2024 年將優於 2023 年。英業達指出，AI 伺服器 2023 年占整體伺服器 5 至 7%，基期相對低，預期明年將呈倍數成長。 此外，英業達自研 VectorMesh 嵌入式神經網絡處理器，成功打入兩家 IC 設計大廠，預期也將帶動業績成長。

仁寶 (2324-TW)2023 全年漲幅 72.9%，受惠 AI PC 話題不斷，2024 年 NB、PC 有望迎來換機潮，加上傳出仁寶是搭載高通 Snapdragon X Elite 的主要 ODM 廠，使得仁寶表現亮眼。除搭上 AI 話題，仁寶也積極布局智慧醫療，更指出 3 年內醫療領域營收占比有望達 10% 以上。

和碩 (4938-TW)2023 年全年漲幅則為 36.8%，董事長童子賢曾表示，未來不管是 PC，甚至是手機都將導入 AI 功能，看好 AI 整體發展。同時他也提到，新技術是帶動新需求的重要推手，因此可以看到只要跟 AI 沾上邊，包括終端設備及伺服器等都很暢旺。