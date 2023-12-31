冠星估2024上半年營收持平 全年毛利率回歸過往水準

短纖布料廠冠星 - KY(4439-TW) 表示，2024 年上半年估持平 2023 年同期，全年毛利率則將回歸到往年正常的水準。越南新廠方面，公司表示，將依規劃陸續開出，可達每月產能 100 萬磅的階段目標。

幾個客戶來看，冠星表示，GAP 大中華區業務在 2022 年底分拆出售，由寶尊電商接手，雖然與寶尊也維持密切接觸，但由正在轉型期，因此短期不會有明顯增加，但觀察發展正向。

冠星 2023 年前三季客戶營收佔比，最大仍是愛迪達佔 49%、其次為 PUMA 佔 25%；Nike 則首度達到 10%、PUMA 7%、其他 9%。至於 Nike 訂單動能能否延續，冠星表示，還是得觀察大環境復甦力道。

而冠星 2023 年前三季毛利率衝上 24.75%，公司表示，雖然表現很不錯，但並不是正常狀況，預計 2024 年會回歸正常毛利率。根據冠星財報，在 2018 至 2022 期間，除了 2020 年毛利率也達 20% 外，其餘每年普遍落在 15-17% 之間。

產能規劃上，冠星表示，柬埔寨廠稼動率維持 8 成的高檔水準；越南新廠方面，則在 2024 年首季投產，初期每月將新增 50 萬磅的產能，年底則可達到 100 萬磅，越南新廠一期最大月產能可達 300-350 萬磅，公司目標在 2026 年全數開出。