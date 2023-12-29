【量大強漲股整理】台股完美封關，元月行情可期，CES展即將登場下，可鎖定誰?

今日台股爲 2023 年交易封關日，終場上漲 20.44 點，收 17930.81 點，成交量 2672.04 億元。

看一下三大法人: 外資買超 121.6 億元；自營商賣超 38.98 億元；投信買超 29.26 億元；三大法人合計買超 111.88 億元

今日台股開高後震盪，終場小漲 20.44 點，今日收量縮紅 K 棒，均線呈現多頭排列；2023 年台股一直向上，從去年封關的 14137 點飆漲至 17930 點，漲幅高達 3793 點，漲幅高達 26%，今日封關也再度改寫今年收盤新高；短線四大利多支撐: 美國 12 月消費者信心指數上升至 110.7，遠超市場預期、且 11 月核心 PCE 物價指數降至 2021 年 4 月以來最低、加上美國十年期公債殖利率持續下跌至 3.9％以下、以及新台幣連七日強升，在資金行情延續下，總統大選前，強勢格局不變，蓄勢待發，挑戰萬八不是問題。

個股方面，(2330-TW) 台積電，收今年以來次高，593 元，蓄勢挑戰前高 594 元、(2454-TW) 聯發科，小跌 0.98%，(2317-TW) 鴻海，平盤上表現；AI 相關概念股今日再度躍居盤面焦點，指標股，(2382-TW) 廣達、(3231-TW) 緯創，分別強漲 3%、2%；AI PC 題材發燙，(2324-TW) 仁寶，小漲 2.31% 以上，(2356-TW) 英業達，收小紅；AI PC 正夯，英特爾攻沉浸式散熱，(6230-TW) 尼得科超眾，亮燈漲停、(6125-TW) 廣運，一度大漲 8.5%、(3017-TW) 奇鋐，漲幅 5.82%；高價股則強勢撐盤，兩大千金股，(3661-TW) 世芯 - KY 、(5274-TW) 信驊，雙雙反彈、(3008-TW) 大立光，更強勢上漲 2.68%，終場收在 2870 元，一舉改寫兩年四個月來新高，也帶動其他千金股，(5269-TW) 祥碩、(3443-TW) 創意、(6643)M31，強勢表態； (5521-TW) 工信，拿下高雄黃線捷運統包案達 306.92 億元，鎖住漲停；(6113-TW) 亞矽，因代理的類比 IC 漲價，股價也鎖住漲停；記憶體族群受惠市場需求增加，近期強勢大漲後出現回檔， (2344-TW) 華邦電，開高走低、 (2408-TW) 南亞科，連二日回檔；國旅補助新制元旦開跑，每人 1 天最高 1500 元，觀光股今往上拉抬，(2736-TW) 富野，亮燈漲停，(2722-TW) 夏都，大漲 9%。



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【上市量大上漲股】

(2362-TW) 藍天

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(6125-TW) 廣運

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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